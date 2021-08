Atletica, Olimpiadi: risultati notte 4 agosto. Oro e record per McLaughlin, fuori Dal Molin

Nella notte italiana atletica leggera protagonista alle Olimpiadi di Tokyo: disputate la finale dei 400 ostacoli femminili, le qualificazioni del giavellotto maschile, le semifinali dei 110 ostacoli, le prime tre prove del decathlon e le prime due dell’eptathlon.

La finale dei 400 metri ostacoli femminile, come quella maschile, vede due atlete correre sotto il precedente record del mondo: doppietta statunitense con Sydney McLaughlin che ritocca il suo 51.90 portandolo a 51.46, ed andando a precedere Dalilah Muhammad, seconda in 51.58. Bronzo a Femke Bol (Paesi Bassi), al record europeo in 52.03.

Esce nelle semifinali dei 110 metri ostacoli Paolo Dal Molin, quarto nella seconda serie con il tempo di 13″40, crono che non gli consente il ripescaggio: l’azzurro è 12° nella classifica complessiva, l’ultimo tempo utile per la finale era il 13″32 del britannico Andrew Pozzi. Miglior crono dello statunitense Grant Holloway in 13″13.

Nelle qualificazioni del lancio del giavellotto maschile in sei superano la quota di 83.50 stabilita per il passaggio diretto alla finale: la miglior misura, però, è dell’indiano Neeraj Chopra, che fa segnare 86.65. La dodicesima ed ultima misura utile per il passaggio all’ultimo atto è dello svedese Kim Amb, con 82.40.

Prime tre prove per il decathlon (100 metri, salto in lungo, lancio del peso): guida il canadese Damian Warner con 2966 punti, davanti al connazionale Pierce Lepage, secondo a quota 2773 (a -193), mentre è terzo l’australiano Ashley Moloney con 2741 (a -225).

Prime due specialità per l’eptathlon (100 metri ostacoli, salto in alto): al comando la belga Nafissatou Thiam con 2176 punti, davanti alla statunitense Erica Bougard, seconda con 2157 (-19 dalla vetta), infine il terzo posto è della britannica Katarina Johnson-Thompson, a quota 2138 (-38 dalla belga).

Foto: LaPresse