Oggi martedì 31 agosto va in scena il Palio della Quercia 2021, tradizionale meeting di atletica leggera giunto alla 57ma edizione. Si preannuncia grande spettacolo a Rovereto (in provincia di Trento) dove si esibiranno tante stelle, tra cui Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico di salto in alto, reduce dal quinto posto di Losanna in Diamond League, è pronto per la sua prima uscita in Italia dopo l’apoteosi di Tokyo. Il marchigiano abbraccerà il pubblico e proverà a deliziare nella gara contro gli statunitensi Darryl Sullivan e Shelby McEwen, il messicano Edgar Rivera e Silvano Chesani.

Parterre ricchissimo con tanti italiani di primo piano come Yeman Crippa sui 3000 metri, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti sui 400 metri, Hassane Fofana sui 110 ostacoli, Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso, Simone Barontini sugli 800 metri, Gloria Hooper sui 100 metri, Elisa Di Lazzaro sui 100 ostacoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming del Palio della Quercia 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay.

PALIO DELLA QUERCIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

19.30 Salto triplo femminile

19.40 Tiro del giavellotto femminile

20.20 3000 metri femminile

20.25 Salto in alto maschile

20.35 100 metri ostacoli

20.45 400 metri femminile

20.50 400 metri maschile

20.52 Salto in lungo maschile

20.55 800 metri femminile

21.00 Getto del peso maschile

21.05 800 metri maschile

21.15 100 metri femminile

21.23 100 metri maschile

21.32 110 metri ostacoli

21.45 3000 metri maschile

PALIO DELLA QUERCIA 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 20.20.

Diretta streaming su RaiPlay dalle ore 20.20.

PALIO DELLA QUERCIA: ITALIANI DI PUNTA IN GARA

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Yeman Crippa (3000 metri)

Edoardo Scotti e Vladimir Aceti (400 metri)

Hassane Fofana (110 ostacoli)

Zane Weir e Leonardo Fabbri (getto del peso)

Simone Barontini (800 metri)

Gloria Hooper (100 metri)

Elisa Di Lazzaro (100 ostacoli)

Foto: Lapresse