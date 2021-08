Atletica oggi, Diamond League Parigi: orari, tv, programma, streaming

Oggi sabato 28 agosto va in scena l’undicesima tappa della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. L’appuntamento di Parigi (Francia) è una grande classica e si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, con tantissime stelle pronte a darsi battaglia a tre settimane di distanza dalle Olimpiadi di Tokyo. Si torna in pista dopo appena due giorni dall’evento di Losanna, è l’ultimo atto prima delle finali di Bruxelles e Zurigo di inizio settembre.

Ci saranno ben sette italiani in gara: Eseosa Desalu sui 200 metri, Elena Vallortigara nel salto in alto, Tobia Bocchi nel salto triplo, Nadia Battocletti sui 3000 metri, i siepisti Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami. Spiccano tante stelle straniere di rientro dalle Olimpiadi come ad esempio la russa Mariya Lasitskene nel salto in alto, Fred Kerley e Kenny Bednarek sui 200 metri, Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi, Shelly-Ann Fraser-Pryce ed Elaine Thompson sui 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della Diamond League di atletica leggera oggi a Parigi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE PARIGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 28 AGOSTO:

14.30 Salto in alto femminile

15.14 Lancio del disco femminile

15.24 Salto con l’asta maschile

16.03 400 metri ostacoli femminile

16.14 200 metri maschile

16.18 Salto triplo maschile

16.21 3000 metri femminile

16.39 100 metri femminile

16.43 Tiro del giavellotto maschile

16.55 800 metri maschile

17.05 400 metri femminile

17.22 100 metri ostacoli

17.34 3000 siepi maschile

17.53 110 metri ostacoli

DIAMOND LEAGUE PARIGI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Action (canale 204) dalle ore 16.00.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv dalle ore 16.00.

ITALIA IN GARA DIAMOND LEAGUE PARIGI

Eseosa Desalu (200 metri)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Nadia Battocletti (3000 metri)

Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami (3000 siepi)

