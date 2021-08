Atletica, Gianmarco Tamberi instancabile: 4 gare in 2 settimane da Campione Olimpico. Programma e date meeting

Gianmarco Tamberi si dimostra instancabile e vuole onorare al meglio la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono passati 24 giorni dalla storica domenica 1° agosto, quando il saltatore in alto vinse la gara insieme al qatarino Mutaz Essa Barshim, una decina di minuti prima dell’apoteosi di Marcell Jacobs sui 100 metri, scrivendo una pagina storica per l’atletica tricolore. Dopo tre settimane lontano dalle pedane, l’azzurro si rimette in gioco e non staccherà la spina per i prossimi 15 giorni, visto che ha in programma la partecipazione a ben quattro gare.

Il marchigiano sarà protagonista questa sera (ore 18.00) nel City Event di Losanna, prova valida per la Diamond League (il resto delle gare è in programma domani sera nello stadio della località svizzera). Nella piazza centrale incrocerà il bielorusso Nedasekau e i russi Ivanyuk e Akimenko, mentre il qatarino Barshim ha dato forfait all’ultimo minuto. Il ribattezzato Gimbo sarà poi impegnato martedì 31 agosto a Rovereto per il tradizionale Palio della Quercia. A seguire altri due appuntamenti all’esterno: domenica 5 settembre a Chorzow (Polonia) e giovedì 9 settembre a Zurigo (Svizzera) per la finale della Diamond League.

Non aspettiamoci chiaramente un Tamberi al massimo della forma, anche perché per sua stessa ammissione si è concesso qualche sfizio a tavola nelle ultime tre settimane e ovviamente gli allenamenti sono stati limitati. Il desiderio è quello di concedersi al pubblico e di festeggiare il trionfo a cinque cerchi, lanciando poi uno sguardo verso il 2022 quando si disputeranno Mondiali ed Europei.

PROSSIME GARE GIANMARCO TAMBERI

25 agosto Diamond League a Losanna (Svizzera)

31 agosto Palio della Quercia a Rovereto (Trento, Italia)

5 settembre Meeting di Chorzow (Polonia)

9 settembre Diamond League a Zurigo (Svizzera)

Foto: Lapresse