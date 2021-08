Quel 1° agosto chi può dimenticarlo, il giorno in cui le Olimpiadi di Tokyo hanno preso una piega dorata inaspettata. E’ stato lui, Gianmarco Tamberi, a cambiare lo spartito e, per dirla come lui, a creare una moda.

Sì, il trend del gareggiare con ambizione, volendo osare, è quello che il capitano dell’atletica italiana ai Giochi ha trasmesso ai suoi compagni. E’ un po’ così che è nata quella straordinaria e sorprendente doppietta d’oro nel giro di 20 minuti: il marchigiano nell’alto e Marcell Jacobs nei 100 metri. Un qualcosa che ancora oggi, a raccontarlo, si fatica a credere.

La Regina dello Sport, così avara di soddisfazioni per l’Italia, d’improvviso generosa e prodiga di tesori per il nostri rappresentanti. “Gimbo” lo voleva ardentemente, l’avevo scritto sul suo gesso “Road to Tokyo 2020”, corretto in Tokyo 2021 per quanto accaduto nel mondo. Una lunga attesa quella di Tamberi, che aveva vissuto come un trauma terribile quell’infortunio poco tempo prima di Rio 2016.

Il destino era stato crudele ma, come si sa, tutto torna e in Giappone è stato il momento della festa con quella misura di 2.37, valsa l’oro in condivisione con il qatariano Mutaz Barshim. La stagione però non è ancora finita e dunque l’atleta azzurro sarà a Rovereto il 31 agosto per gareggiare nel prestigioso Palio della Quercia.

Spettacolo assicurato con il 29enne nostrano che, magari, cercherà di stabilire il nuovo primato del meeting tuttora appartenente a due atleti: il bahamense Troy Kemp nel 1991 e il russo Vyacheslav Voronin nel 1999 con la misura di 2.35. Gli organizzatori un po’ ci sperano e anche per questo si stanno approntando tutte le dovute accortezze per garantire l’accesso del pubblico e far sì che l’atletica leggera, dopo il plus di entusiasmo di Tokyo, possa continuare su questa lunghezza d’onda.

Foto: LaPresse