24 Ore Le Mans, Toyota gestisce, Ferrari si difende dal ritorno di Corvette in GTE

Situazione immutata alla 24 Ore di Le Mans a 6h dalla conclusione. Il quarto atto del FIA World Endurance Championship vede ancora in vetta il terzetto #7 composto da Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez. WRT non ha rivali in LMP2, mentre si è accesa da qualche ora la rincorsa di Corvette alla Ferrari che è al comando della GTE PRO.

La Toyota #7 controlla la prova con un giro di vantaggio sulla gemella #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, auto che durante la 17^ ora si è fermata per dei problemi all’uscita di Mulsanne. L’auto che ha vinto le ultime edizioni della maratona francese soffre anche di una noia al cambio che potrebbe incidere nelle ultime ore di gara. Sono invece 4 giri i giri di distacco dell’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre sulla Toyota di testa che ha in pugno la prova

WRT si conferma nella mattina di Le Mans al comando della classe LMP2. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31 e Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye #41 controllano la prova, rispettivamente in prima ed in seconda piazza. Manca all’appello l’Oreca #22 di Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque (United Autosports). I vincitori dell’edizione 2020 hanno alzato bandiera bianca per un problema all’alternatore.

Questi ultimi perdono ogni possibilità di vittoria durante la mattina in seguito ad un problema all’alternatore. Terzo posto per Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael (JOTA #28) davanti a Julien Canal/Will Stevens/James Allen (Panis Racing #65). Le due squadre si solo alternate sull’ultimo gradino del podio che attualmente è in mano all’Oreca #28.

Un cedimento alla sospensione posteriore sinistra ha tolto dai giochi nella notte la Ferrari #52 di Miguel Molina/Daniel Serra/Sam Bird, saldamente terza alle spalle della Corvette #63 e della gemella #51. L’altra Rossa ha allungato sensibilmente sulla C8. R che in mattinata ha iniziato a recuperare dei secondi preziosi con un ottimo stint di Nicky Catsburg.

L’olandese, accompagnato da Antonio Garcia/Jordan Taylor ha chiuso la terza fase della maratona francese con 19.5 secondi di ritardo a 6h dal termine. Terza posizione per la Porsche di Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen #92, auto che è stata completamente ricostruita dopo un incidente in qualifica.

La Ferrari continua la sua marcia verso un nuovo acuto che alla vigilia sembrava irraggiungibile. François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 gestiscono la 24 Ore Le Mans con oltre 1 minuto di vantaggio sull’Aston Martin #33 di TF Sport con Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira (TF Sport #33).

Terza posizione per Callum Ilott/Rino Mastronardi/Matteo Cressoni (Iron Lynk/Ferrari #80), mentre dobbiamo scendere al quinto posto per trovare la prima Porsche con Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell (Dempsey – Proton Racing #77).

Foto: LiveMedia/DPPI/Xavi Bonilla