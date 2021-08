24 Ore Le Mans: orario, tv, programma, streaming

Manca sempre meno alla 24h di Le Mans 2021. Dopo la 6h di Monza dello scorso luglio tutto è pronto per la corsa automobilistica più famosa e prestigiosa dell’anno, quarto atto del FIA World Endurance Championship.

Per la prima volta nella storia, dopo l’atipica gara di settembre del 2020, la maratona francese si terrà ad agosto. La corsa è stata spostata da giugno a fine estate con l’obiettivo di permettere ai tifosi di recarsi all’autodromo nonostante le restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Toyota, Glickenhaus ed Alpine si contendono il titolo nella classe regina. Le Hypercar debuttano a Le Mans e sostituiscono di fatto le storiche LMP1. L’incertezza regna anche in LMP2, classe che dal 2021 accoglie una speciale realtà dedicata anche agli amatori. Corvette si contende con Porsche e Ferrari il titolo in GTE PRO, mentre non dimentichiamoci anche della classe GTE-Am in cui tutto può succedere dopo le prime tre appassionanti sfide del Mondiale.

L’evento è trasmesso come sempre i diretta su Eurosport (live streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN). La gara sarà disponibile a pagamento anche sul sito ufficiale del FIA WEC.Domani sono previste le libere e le qualifiche che determineranno gli equipaggi che si sfideranno per la pole-position, sessione prevista giovedì sera prima delle libere notturne. La gara scatterà alle 16 e non alle 15 come consuetudine delle ultime annate.

Programma 24 Ore Le Mans 2021

Mercoledì 18 agosto

Ore 14-17 – Prove libere 1

Ore 19-20 – Qualifiche

Ore 22-00 – Prove libere 2

Giovedì 19 agosto

Ore 14-17 – Prove libere 3

Ore 21.00 – Hyperpole

Ore 22-00 – Prove libere 4

Sabato 21 agosto

Ore 11.30 – Warm-up

Ore 16.00- Gara

Foto: Pier Colombo