24 Ore Le Mans, FP4: Toyota si conferma leader, Ferrari svetta in GTE Am

Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 concludono al comando l’ultima sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans. Sotto i riflettori del ‘Circuit de la Sarthe’ il miglior crono va alla Toyota che precede di 286 millesimi l’Alpine di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36. Chiude la Top3 Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, equipaggio che sabato scatterà dalla pole-position.

G-Drive Racing #26 chiude in bellezza le prove libere in LMP2. Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck De Vries hanno registrato il best lap della serata precedendo l’Oreca #29 del Racing Team Nederland con Frits Van Eerd/Giedo Van Der Garde/Job Van Uitet (Pro/Am). Terza piazza per Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque (United Autosports #22), quinto per gli autori della pole Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez (JOTA #38).

Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor svettano nella FP4 in GTE PRO con la Porsche #79 del WeatherTech Racing. La casa di Stoccarda occupa anche il secondo posto con Gimmi Bruni/Richard Lietz/Fred Mako #91 davanti alla Corvette #63 di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg #63. La C8. R che ha partecipato anche alla 6h di Spa-Francorchamps precede la gemella #64 che ha ottenuto il terzo posto nell’Hyperpole alle spalle della Ferrari #52 e della 911 RSR #72 di Hub Auto.

François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 firmano la miglior prestazione in GTE-Am, classe fino ad ora controllata dalle Porsche. Gli alfieri di AF Corse hanno girato in 3.51.561, prestazione che gli permette di beffare la 488 GTE di Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat #71. Quest’auto non ha terminato in bellezza il turno in seguito ad un incidente alla ‘Chicane Ford’ che ha concluso anticipatamente il turno. Chiude la Top3 la Porsche #99 di Proton Competition con Vutthikorn Inthraphauvasak/Florian Latorre/Harry Tinknell.

Non ha preso parte alla sessione la Porsche #92 iscritta alla classe GTE PRO. La vettura ha sbattuto nell’Hyperpole alla curva ‘Indianapolis’ costringendo la direzione gara ad interrompere la sessione con una bandiera rossa. Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen #92 partiranno sabato dalla sesta casella della griglia tra le GT.

Appuntamento a sabato mattina per il warm-up e successivamente alle 16 per il via del quarto atto del FIA World Endurance Championship 2021.

Foto: LiveMedia/DPPI/Joao Filipe