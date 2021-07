L’unico turno delle qualificazioni del torneo WTA Losanna di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne 2021, disputato sulla terra battuta outdoor elvetica, sorride alla numero 2 del tabellone cadetto, l’azzurra Lucia Bronzetti, la quale rimonta e batte la wild card svizzera Ylena In-Albon, piegata con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in due ore e tre minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra cede a trenta il servizio nel secondo game, la svizzera ne approfitta e va subito sul 3-0, avendo poi il merito di non concedere mai la palla per il controbreak, così l’elvetica, limitandosi a tenere la battuta, chiude sul 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra cede subito il servizio a zero, ma questa volta trova subito il controbreak a quindici, rientrando in partita. A trovare lo strappo decisivo, questa volta, è l’azzurra, che nel sesto game centra il break a trenta e così restituisce il 6-3 in 49 minuti.

La partita decisiva segue l’andamento dei servizi fino al 2-2, poi si assiste ad uno scambio di break che sancisce il 3-3. A questo punto però Bronzetti è implacabile, trova per due volte il break e così chiude ancora sul punteggio di 6-3 in 37 minuti.

Le statistiche dicono che l’azzurra vince solo tre punti in più dell’avversaria, 82 contro 79, ma a fare la differenza sono le cinque palle break su otto convertite da Bronzetti, mentre In-Albon ne sfrutta tre su cinque. In soccorso dell’azzurra anche quattro ace, mentre la svizzera non ne mette a segno nessuno.

QUALIFICAZIONI WTA LOSANNA

12 Lug – 10h35 Lucia Bronzetti batte Ylena In-Albon 3-6 6-3 6-3

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events