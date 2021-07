WTA Losanna 2021, la pioggia rimanda ancora Camila Giorgi: secondo rinvio consecutivo, a domani il match con la Diyas

Niente Camila Giorgi quest’oggi a Losanna. Il maltempo in Svizzera ha bloccato la giornata di tennis del Ladies Open, arrivato alla ventottesima edizione, costringendo l’organizzazione a dover spostare alla giornata di domani la sfida dell’atleta azzurra contro Zarina Diyas.

Un match rimandato per la seconda volta in quel del Canton Vaud: la pioggia aveva già fatto slittare ad oggi la partita in questione, e l’organizzazione ha optato per piazzare il match come l’ultimo in programma. Ma il cielo non ne ha voluto nuovamente sapere, con tre partite interrotte (Zidansek-Minella, Rakhimova-Burel e Garcia-Sharma) e Zanevska-Voegele ancora in programma per oggi.

Per Camila si prospettano dunque gli straordinari: in caso di vittoria contro Zarina Diyas, sarebbe costretta quantomeno ad un secondo match in giornata, con la vincente tra Caroline Garcia e Astra Sharma.

Foto: LaPresse