WTA Losanna 2021, Jasmine Paolini al 2° turno: sconfitta in tre set Valentini Grammatikopoulou

Con sofferenza e determinazione. Jasmine Paolini ce la fa e batte la greca Valentini Grammatikopoulou nel primo turno del WTA di Losanna. La n.87 del mondo si è imposta per 6-3 4-6 7-5 in un match che sarebbe dovuto andare in scena ieri, ma che poi è stato rinviato per la pioggia caduta in terra elvetica. Un successo importante per il morale dell’azzurra, capace di annullare due match point nel terzo parziale, che affronterà negli ottavi di finale la russa Natalia Vikhlyantseva (n.175 del ranking).

Nel primo set l’inizio è equilibrato. Entrambe le giocatrici controllano abbastanza bene i propri turni in battuta, con una sola palla break concessa dall’ellenica. Dal sesto game, però, inizia il valzer del break che sorride a Paolini. Nello scambio vicendevole di break e contro-break ha la meglio l’italiana che a zero tiene il proprio turno al servizio nel nono gioco e si aggiudica la frazione sul 6-3.

Nel secondo set nei primi cinque game è la risposta a dominare la scena. Arrivano, infatti, due break per parte a testimonianza dei problemi delle due tenniste nel gestire il fondamentale della battuta. Entrando poi nella fase calda è la greca a trovare lo sprint decisivo e a far calare il sipario sul 6-4.

Nel terzo set succede di tutto. Grammatikopoulou va avanti di un break inizialmente e Paolini risponde con il contro-break immediato. La storia si ripete nel sesto game, con l’azzurra costretta a cedere nuovamente il turno in battuta. Jasmine è con le spalle al muro e sotto 5-2 annulla due match point e riesce a conquistare prima il contro-break nel nono gioco e poi il break decisivo nell’undicesimo. Con grande forza d’animo la nostra portacolori la spunta sul 7-5.

L’azzurra ha concluso con un ace, il 54% dei punti vinti con la prima di servizio e il 58% con la seconda, raccogliendo il 41% dei quindici in risposta alla prima della greca.

