WTA Budapest 2021: Putintseva batte Konjuh, Kozlova sorprende Bogdan nel mercoledì degli ottavi

Si sono disputati tre ottavi di finale della parte alta del tabellone e uno della parte bassa al torneo WTA 250 di Budapest, che perde una delle sue teste di serie dopo la giornata odierna e, domani, vedrà di scena non meno di tre giocatrici magiare che hanno saputo arrivare al secondo turno.

La kazaka Yulia Putintseva, numero 1 del seeding, tiene fede al proprio ruolo di favorita e supera con un buon 6-4 6-3 la complicata croata Ana Konjuh, che sta cercando di ritrovare parti piuttosto alte della classifica. La sua avversaria sarà l’ucraina Kateryna Kozlova, brava a rimontare e superare la numero 5 del tabellone, la rumena Ana Bogdan, per 4-6 6-4 6-2, dopo esser stata anche sotto di un break all’inizio del secondo set.

Meno problemi per la serba Olga Danilovic, che supera un’altra rumena, Irina Bara, per 6-4 6-3 dopo aver guadagnato, perso e alla fine ripreso il vantaggio di un break in entrambi i parziali. Più in basso, invece, l’argentina Paula Ormaechea rischia di farsi portare al terzo set dalla serba Ivana Jorovic, che però di chance per farlo non ne sfrutta ben otto nella seconda frazione: quattro arrivano sul 4-5 e altrettante, per di più consecutive, in un tie-break che non solo certifica il 6-1 7-6(6), ma fa anche vedere l’ultima striscia di 6 punti consecutivi dell’argentina.

Domani giornata a tinte molto ungheresi: benché tutte sfavorite, le magiare Reka-Luca Jani, Dalma Galfi e Panna Udvardy cercheranno di sorprendere l’americana Danielle Collins, la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich rispettivamente. L’altro ottavo è tra l’ucraina Anhelina Kalinina e l’americana Bernarda Pera.

Foto: LaPresse