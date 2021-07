Wimbledon 2021: Simone Bolelli in semifinale del torneo di doppio insieme a Maximo Gonzalez

Simone Bolelli, in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, si qualifica per la semifinale del torneo di doppio a Wimbledon. In questo modo, dopo sei anni, completa un cerchio: è infatti riuscito ora a conquistare tutte le semifinali dei tornei dello Slam nella propria carriera. Un risultato importante, questo, anche considerando che ai Championships non giocava in doppio dal 2015. Battuti in questo caso il sudafricano Raven Klaasen e il giapponese Ben McLachlan per 7-6(0) 6-4 6-3.

Il percorso del duo italoargentino, prima di battere la coppia numero 14 del seeding, era passato da un certo numero di affermazioni interessanti. Con i primi due turni ridotti a due set su tre (va ricordato che a Wimbledon anche il doppio si gioca 3 su 5, unico caso), Bolelli e Gonzalez hanno sconfitto prima il serbo Filip Krajinovic e il croato Matej Sabanov per 6-3 6-7(4) 6-3, poi gli undicesimi del tabellone, il finlandese Henri Kontinen e il francese Edouard Roger-Vasselin per 7-6(5) 6-2, e poi il kazako Andrey Golubev e l’olandese Robin Haase per 6-3 6-3 6-2.

In questo incontro in particolare, per Bolelli e Gonzalez nessun particolare problema fin dal primo parziale, con un solo turno di battuta perduto in tutto l’incontro, ma a buoi ormai scappati e nel penultimo game del terzo set. Un successo importante anche per l’ulteriore dato dei soli 15 punti concessi alla risposta agli avversari.

Per i due, ora, la semifinale sarà con un duo tutto latino a sua volta, quello formato dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’altro argentino Horacio Zeballos. Questi ultimi, insieme, hanno giocato e vinto tre finali Masters 1000, mentre hanno invece perso l’unico ultimo atto Slam assieme, agli US Open 2019.

Foto LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it