Wimbledon 2021 oggi: orari 3 luglio, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Sarà un 3 luglio all’insegna dello spettacolo a Wimbledon. Si concluderanno infatti oggi i match di terzo turno che spalancheranno le porte degli ottavi di finale dello Slam londinese. C’è grande attesa in casa Italia per quello che potranno fare Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

Il romano sfiderà lo sloveno Aljaz Bedene, un match nel quale l’italiano parte ovviamente favorito ma nel quale dovrà fare attenzione alle qualità e alla grinta dell’avversario. Per quanto riguarda il tennista piemontese dovrà vedersela con l’australiano James Duckworth. Anche in questa circostanza l’azzurro parte con i favori del pronostico.

Grande attesa anche per la partita che vedrà opposti Roger Federer al britannico Cameron Norrie. Un match nel quale il campione elvetico andrà a caccia di conferme dopo quanto di buono fatto vedere contro Richard Gasquet. In campo anche Daniil Medvedev contro Marin Cilic e Nick Kyrgios che sfiderà Felix Auger-Aliassime.

WIMBLEDON, ORDINE DI GIOCO 3 LUGLIO

CENTRE COURT

dalle ore 14.30 – Juvan vs (20) Gauff

a seguire – (6) Federer vs (29) Norrie

a seguire – (1) Barty vs Siniakova

COURT 1

dalle ore 14.00 – Cirstea vs (WC) Raducanu

a seguire – (16) Auger-Aliassime vs Kyrgios

a seguire – (32) Cilic vs (2) Medvedev

COURT 2

dalle ore 12.00 – (25) Kerber vs Sasnovich

a seguire – (31) Fritz vs (4) Zverev

COURT 3

dalle ore 12.00 – (7) Berrettini vs Bedene

a seguire – Sevastova vs (14) Krejcikova

COURT 12

dalle ore 12.00 – (14) Hurkacz vs Bublik

COURT 18

dalle ore 12.00 – (19) Muchova vs (16) Pavlyuchenkova

COURT 14

dalle ore 12.00 – Ivashka vs Thompson

COURT 15

dalle ore 12.00 – Ostapenko vs Tomljanovic

COURT 17

dalle ore 12.00 – (23) Sonego vs Duckworth

WIMBLEDON PROGRAMMA

La giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12:00: sarà possibile seguirla in diretta tv su 9 canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e 6 canali calcio riconvertiti per l’occasione (dal 252 al 257 inclusi). La diretta streaming sarà assicurata da Sky Go e Now, infine OA Sport offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri. SuperTennisTV, infine, offrirà la differita in chiaro di un match alle ore 21:00.

