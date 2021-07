Wimbledon 2021: la paura della pioggia. Quasi tutti i singolari a mezzogiorno

La pioggia ha portato come sempre scompiglio in quel di Wimbledon, ma dopo i primi due giorni la situazione si è normalizzata e soprattutto gli organizzatori sono in perfetta linea con il programma. Non ci dovrebbero essere slittamenti alla domenica, che sarà per l’ultimo anno di riposo, visto che dalla prossima edizione gli ottavi di finale verranno spalmati su due giorni e non più tutti nel famoso lunedì della seconda settimana dei Championships.

In questo sabato, però, la pioggia potrebbe tornare a fare capolino sulla capitale inglese e dunque gli organizzatori di Wimbledon non hanno voluto prendersi rischi, posizionando quasi tutti i match di singolare a mezzogiorno. Saranno ben otto i match in contemporanea dalle 12.00 con il programma giornaliero che vede sui campi secondari prima tutti i singolari e poi i doppi, con l’unica eccezione del campo 3 con la sfida tra Krejcikova e Sevastova inserita dopo quella di Matteo Berrettini ed Aljaz Bedene.

Il tennista romano, infatti, aprirà proprio il programma del campo 3 e giocherà in contemporanea a Lorenzo Sonego, che, invece, se la dovrà vedere sul campo 17 con l’australiano James Duckworth, in un match che vale il primo ottavo della carriera a Wimbledon per entrambi i tennisti.

Nessun problema per il Centrale e per il campo 1, vista la presenza del tetto. Sul campo principale cominceranno Cori Gauff e Kaja Juvan, che poi lasceranno spazio al match più atteso di giornata, quello tra Roger Federer ed il britannico Cameron Norrie. In chiusura tocca alla numero uno del mondo, Ashleigh Barty sfidare la ceca Katerina Siniakova.

Sul campo 1 aprono la rumena Sorana Cirstea e soprattutto la 18enne britannica Emma Raducanu, sorpresissima del torneo femminile. Subito dopo spazio ai match maschili con l’interessante scontro tra Nick Kyrgios e Felix Auger-Aliassime e poi quello tra Daniil Medvedev e Marin Cilic.

Foto: LaPresse