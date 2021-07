Volley femminile, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Il volley sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La pallavolo gode infatti di ampio spazio all’interno dei Giochi e riempirà entrambe le settimane della rassegna a cinque cerchi. Sono in programma due tornei, quello maschile e quello femminile. Sono qualificate 12 Nazionali per sesso, suddivise in due gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificano ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per essere protagonista. Le donne sono tra le grandi favorite della vigilia: Paola Egonu e compagne vanno a caccia della medaglia, puntando al metallo più prezioso. Le azzurre dovranno vedersela con Serbia, Cina, Russia, USA, Brasile e hanno tutte le carte in regola per potersi regalare una magia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di volley alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda, la ginnastica potrebbe avere il suo spazio. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 25 LUGLIO:

02.00 Russia-Italia (Pool B)

04.05 USA-Argentina (Pool B)

07.20 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool A)

09.25 Cina-Turchia (Pool B)

12.40 Giappone-Kenya (Pool A)

14.45 Brasile-Corea del Sud (Pool A)

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

02.00 Russia-Argentina (Pool B)

04.05 Cina-USA (Pool B)

07.20 Giappone-Serbia (Pool A)

09.25 Italia-Turchia (Pool B)

12.40 Brasile-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Corea del Sud-Kenya (Pool A)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

02.00 Italia-Argentina (Pool B)

04.05 Corea del Sud-Repubblica Dominicana (Pool A)

07.20 Serbia-Kenya (Pool A)

09.25 Cina-Russia (Pool B)

12.40 Giappone-Brasile (Pool A)

14.45 USA-Turchia (Pool B)

SABATO 31 LUGLIO:

02.00 Repubblica Dominicana-Kenya (Pool A)

04.05 USA-Russia (Pool B)

07.20 Argentina-Turchia (Pool B)

09.25 Serbia-Brasile (Pool A)

12.40 Giappone-Corea del Sud (Pool A)

14.45 Cina-Italia (Pool B)

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

02.00 Serbia-Corea del Sud (Pool A)

04.05 USA-Italia (Pool B)

07.20 Russia-Turchia (Pool B)

09.25 Cina-Argentina (Pool B)

12.40 Giappone-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Brasile-Kenya (Pool A)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 Quarto di finale 1

06.00 Quarto di finale 2

10.00 Quarto di finale 3

14.30 Quarto di finale 4

VENERDÌ 6 AGOSTO:

06.00 Semifinale 1

14.00 Semifinale 2

DOMENICA 8 AGOSTO:

02.00 Finale per la medaglia di bronzo

06.30 Finale per la medaglia d’oro

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB