I letti presenti nel villaggio DElle Olimpiadi di Tokyo 2021 hanno la nomea di non essere indicati per fare l’amore. Circolava infatti la notizia che le camere fossero provviste di letti realizzati con legno riciclato, in modo che si rompano in caso di peso maggiore del dovuto o di movimenti bruschi. Si trattava di una mossa per evitare i contatti tra persone in periodo di piena emergenza sanitaria. Il ginnasta Rhys McClenaghan non ha però creduto a questa notizia e ha voluto dare prova che nel villaggio non ci sono letti anti-sesso: l’irlandese ha saltato più volte sul materasso ed effettivamente non ci sono stati imprevisti.

Il 21enne, Campione d’Europa al cavallo con maniglie nel 2018 e grande favorito per conquistare una medaglia a cinque cerchi, ha postato un video sul suo profilo Twitter. Subito dopo il test ha commentato: “Lo vedete? Non si rompe”. Di seguito il VIDEO di Rhys McClenaghan che salta sul materasso per testare se il letto della sua camera a Tokyo rischia di rompersi se ospiterà una dolce metà nelle prossime due settimane. Il suo esordio in gara è previsto sabato 24 luglio nel turno di qualificazione di ginnastica artistica maschile, l’obiettivo è accedere alla Finale di Specialità sul suo attrezzo di punta.

VIDEO RHYS MCCLENAGHAN TESTA LETTI “ANTI-SESSO” OLIMPIADI

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Foto: Lapresse