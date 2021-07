Federica Pellegrini è entrata nella storia! La Divina aveva bisogno di un deciso cambio di passo dopo la prova poco performante nelle batterie, che l’aveva portata al penultimo atto con il quindicesimo tempo sui sedici disponibili. Ebbene, questo cambio di passo è arrivato quando contava, come le grandi campionesse sanno fare.

L’azzurra, in corsia 8, è riuscita a migliorare il tempo di ieri di 89 centesimi in 1’56”44, che le vale il terzo posto nella sua gara ed il settimo assoluto. In questo modo Federica è riuscita a guadagnare la sua quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara, impresa in cui è riuscito soltanto Michael Phelps. Per le medaglie ci sarà bisogno di un altro miglioramento.

“Centrare la finale era il mio obiettivo, non era così facile” ha detto Federica ai microfoni di Eurosport subito dopo la gara. L’appuntamento per la storia è per domani alle 3.41 italiane. Rivediamo il video con le sue dichiarazioni a caldo.

LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA PELLEGRINI DOPO LA SEMIFINALE DEI 200 SL

Foto: LaPresse