VIDEO F1, Mick Schumacher in pista a Silverstone con la Jordan del debutto di papà Michael

Forti emozioni quest’oggi in quel di Silverstone per Mick Schumacher, che ha avuto l’opportunità di provare in pista la Jordan 191 con cui il padre Michael fece il suo debutto in Formula Uno in occasione del Gran Premio del Belgio 1991, a Spa-Francorchamps.

Il 22enne tedesco, attualmente impegnato con il Team Haas nella stagione d’esordio nel Mondiale di Formula Uno, ha effettuato una serie di run filmati che faranno parte di un documentario di Sky Sports verso il prossimo GP del Belgio 2021.

Per il campione in carica della Formula 2 non si tratta della prima esperienza al volante di una monoposto guidata dal Kaiser, infatti negli ultimi anni ha avuto la chance di guidare la Benetton B194 con cui Michael vinse il primo titolo iridato in F1, oltre alla storica Ferrari F2004 del settimo Mondiale.

Foto: Lapresse