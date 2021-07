VIDEO British Open 2021: highlights e sintesi del terzo giro. Oosthuizen resta in testa braccato da Morikawa, risale Conners

Lo chiamano il “moving day”, ma il movimento vero arriva sotto il livello della leadership, che è sempre del sudafricano Louis Oosthuizen, autore di un -1 al Royal St. George con un giro piuttosto regolare, tre birdie e due bogey. Il vantaggio però si riduce notevolmente rispetto al resto della compagnia.

Dietro di lui, a -11, con recupero di un colpo rispetto a ieri, c’è Collin Morikawa: l’americano cerca il secondo successo Major per impedire il bis a colui che trionfò nel 2010. Due generazioni totalmente diverse in battaglia tra di loro, per farla molto breve.

Più che all’altro USA Jordan Spieth, attenzione a Corey Conners: il canadese risale di 13 posizioni ed è quarto a -8 con Scottie Scheffler. Ancora in corsa per la vittoria Jon Rahm: lo spagnolo è sesto a -7 insieme all’altro canadese Mackenzie Hughes e al sudafricano Dylan Frittelli.

Calano molto Dustin Johnson (il numero 1 del mondo è 18° dopo aver girato in +3 oggi), Brooks Koepka (25°, +2) Tony Finau (33°, +2 anche lui). Nessuna buca in uno oggi, ma tanta attesa in vista dell’ultima giornata.

IL MEGLIO DEL TERZO GIRO ALL’OPEN CHAMPIONSHIP 2021



Foto: LaPresse