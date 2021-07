Vela, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. Tita-Banti puntano al titolo nei Nacra 17

Meno di tre giorni di attesa e poi arriverà il momento del debutto della vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con tutte le regate che si disputeranno a Enoshima. Si comincia dunque domenica 25 luglio, mentre le Medal Race andranno in scena tra sabato 31 luglio e mercoledì 4 agosto. Di seguito i principali favoriti per la medaglia d’oro nelle 10 classi olimpiche della vela a Tokyo:

RS:X MASCHILE – Olanda a caccia del terzo titolo olimpico consecutivo nel windsurf maschile, con Kiran Badloe che avrà il difficile compito di sostituire il fuoriclasse connazionale Dorian van Rijsselberghe (oro a Londra e Rio) dopo aver vinto la selezione interna. Tre ori negli ultimi tre Mondiali rappresentano però un biglietto da visita eloquente per il 26enne olandese, che dovrà guardarsi le spalle in primis dall’italiano Mattia Camboni e dal polacco Piotr Myszka.

RS:X FEMMINILE – Sulla carta la vincitrice della medaglia d’oro dovrebbe uscire da un terzetto composto dall’olandese Lilian De Geus, la francese Charline Picon e la cinese Yunxiu Lu. Quest’ultima rappresenta però un’incognita, perché non gareggia a livello internazionale da fine 2019. Outsider di lusso l’israeliana Katy Spychakov, la polacca Zofia Noceti-Klepacka, la britannica Emma Wilson e l’azzurra Marta Maggetti.

470 MASCHILE – Australia davanti a tutti in sede di presentazione, con la fenomenale coppia Mat Belcher/Will Ryan capace di vincere tre eventi consecutivi sul campo di regata olimpico durante l’estate del 2019. Gli avversari più temibili provengono dalla Spagna e dalla Svezia.

470 FEMMINILE – Una delle classi più equilibrate in ottica vittoria finale. Sono presenti quattro equipaggi (Giappone, Francia, Gran Bretagna e Spagna) con legittime ambizioni di titolo, mentre un gradino più in basso c’è sulla carta la barca italiana di Elena Berta e Bianca Caruso.

49ER – Nuova Zelanda strafavorita per la medaglia d’oro con la coppia formata da Peter Burling e Blair Tuke (protagonisti delle ultime due vittorie di Emirates Team New Zealand in Coppa America), già 6 volte sul trono iridato e vincitrice degli ultimi Giochi di Rio 2016. Alternative principali Spagna, Regno Unito, Austria e la Croazia dei fratelli Fantela.

49ERFX – Brasile leggermente favorito con Grael/Kunze, ma possono ambire all’oro anche Olanda, Spagna, Regno Unito e Nuova Zelanda. Da non sottovalutare anche l’equipaggio danese e quello tedesco.

LASER MASCHILE – L’australiano Matthew Wearn è stato estremamente costante in questo quinquennio ed è uno dei candidati principali al titolo insieme al tedesco Philipp Buhl, al francese Jean-Baptiste Bernaz, al cipriota Pavlos Kontides e al neozelandese Sam Meech.

LASER RADIAL FEMMINILE – Uno dei duelli più attesi di queste Olimpiadi. Marit Bouwmeester (Olanda) contro Anne Marie Rindom (Danimarca). 4 titoli mondiali per la prima, 2 per la seconda. L’olandese difende il titolo ottenuto a Rio, la danese va a caccia del primo oro olimpico in carriera. L’unica altra atleta in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria è la belga Emma Plasschaert.

FINN – Cinque velisti pienamente in lizza per il titolo in questa classe, con il britannico Giles Scott forse leggermente favorito anche in termini di esperienza. Gli altri candidati al successo finale sono l’olandese Nicholas Heiner, l’ungherese Zsombor Berecz, lo spagnolo Joan Cardona ed il neozelandese Josh Junior.

NACRA 17 – Una delle competizioni più attese dell’intera Olimpiade italiana. Ruggero Tita e Caterina Banti vogliono chiudere il cerchio al termine di un quinquennio strepitoso con la medaglia più pregiata, ma la concorrenza è decisamente qualificata e agguerrita. Fanno paura in primis Gran Bretagna e Australia, ma attenzione anche ai campioni olimpici in carica dell’Argentina e agli equipaggi di Spagna e Francia.

Foto: Pagina FB FIV