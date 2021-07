Tour de France, oggi a Carcassonne la neutralizzazione partirà ai -4.5 chilometri dal traguardo

Altra tappa dedicata ai velocisti quest’oggi al Tour de France 2021. Oggi è il giorno della Nimes-Carcassonne, tredicesima tappa che potrebbe concretizzare l’aggancio di Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a Eddy Merckx nella classifica dei più vincenti della Grande Boucle, ma la frazione odierna potrebbe essere ricordata anche per un altro fattore.

Quest’oggi infatti il tempo di neutralizzazione non sarà preso ai 3 chilometri dal traguardo, ma ai 4,5 chilometri, rendendo meno ‘stressanti’ le pedalate finali. Una decisione presa di comune accordo da ASO e il CPA, sindacato mondiale dei corridori, che hanno presentato la richiesta all’Unione Ciclistica Internazionale che ha accettato il tutto.

Questa scelta va incontro ai corridori e per preservarli durante gli ultimi chilometri; i primi giorni del Tour sono stati costellati di cadute, dovute sia alla sfortuna ma anche per la volontà di stare avanti a tutti i costi per non perdere le ruote buone, chi per la volata, chi per evitare eventuali imboscate in classifica generale. Da ricordare quelle della terza tappa, con le cadute di Primoz Roglic ai -10 e quella ai -4 in cui ad avere la peggio è stato Jack Haig.

La nota dell’UCI in merito: “In occasione della tredicesima tappa verrà svolto un test sulla possibile evoluzione della cosiddetta regola dei tre chilometri. L’UCI ha quindi approvato che questa regola sia aumentata a 4,5 chilometri (articolo 2.6.027) esclusivamente per questa tappa“.

Foto: LaPresse