Tour de France 2021 oggi, Tours-Chatearoux: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Dopo la rivoluzionaria cronometro individuale a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri, quest’oggi, giovedì 1° luglio, il Tour de France 2021 affronterà la sua sesta tappa, la Tours-Chatearoux, di 160,2 chilometri. Sarà una frazione decisamente tranquilla per i big della generale, e al contempo una ghiotta occasione per le ruote veloci del gruppo.

Quella odierna sarà dunque un’altra giornata dedicata agli sprinter. L’unica asperità del giorno è il GPM di quarta categoria della Côte de Saint-Aignan al chilometro 72,6 con i suoi 2,1 chilometri al 2,9%. Presente anche il traguardo volante di Lucay-le-Male al chilometro 104,3, che offrirà ai velocisti una prima occasione di confronto. Finale totalmente pianeggiante.

TOUR DE FRANCE 2021 TOURS-CHATEAROUX: PROGRAMMA

La sesta tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 14.05 da Tours, e terminerà intorno alle ore 17.40 a Chatearoux. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai 2 dalle ore 14.55 con Tour in diretta e alle ore 17.35 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 13.50.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 13.30 per non perdervi nemmeno un secondo di questa giornata.

Tour de France 2021: sesta tappa – giovedì 1° luglio

Partenza: ore 14.05 da Tours

Arrivo: ore 17.40 circa a Chatearoux

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.55, Eurosport 1 dalle ore 13.50

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.30

Foto: Lapresse