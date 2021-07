Tour de France 2021 oggi, Nimes-Carcassonne: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Oggi, 9 luglio, andrà in scena una frazione del Tour de France 2021 sulla carta abbastanza tranquilla, si tratta della Nimes-Carcassonne di 219.9 chilometri. Una tappa che potrebbe avere diversi scenari tattici. La volata è sicuramente il più probabile ma non è da escludere che possa arrivare al traguardo una fuga da lontano.

L’altimetria della tappa di oggi prevede una sola asperità si tratta della Cote de Pic-Saint-Loup (4°categoria, 5,5 km al 3,6% medio), con la vetta situata poco dopo il cinquantesimo chilometro. Seguiranno, quindi, una lunga serie di mangia e bevi che renderanno la corsa nervosa e potrebbero complicare i piani delle squadre dei velocisti, in particolari della Deceuninck-Quick Step che con Mark Cavendish non solo andrà a caccia del quarto sigillo di questa Grande Boucle ma anche del record di vittorie di Eddy Merckx.

TOUR DE FRANCE 2021 NIMES-CARCASSONNE: PROGRAMMA

La tredicesima tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 10.15 da Nimes, e terminerà intorno alle ore 17.29 a Carcassonne. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 13.30 con Anteprima Tour, Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.20 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 11.45 per non perdervi nemmeno un secondo di questa attesissima giornata.

Tour de France 2021: undicesima tappa – mercoledì 7 luglio

Partenza: ore 10.15 da Nimes

Arrivo: ore 17.29 circa a Carcassonne

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.30, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.00

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.45

Foto: LaPresse