Tour de France 2021 oggi, Lourenx-Libourne: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Il Tour de France 2021 spezza il fiato quest’oggi con la Mourenx-Libourne. Dopo un trittico pirenaico in cui Tadej Pogacar ha confermato per l’ennesima volta di essere il corridore più forte di questa Grande Boucle, tornano protagonisti i velocisti in questa frazione di 207 chilometri che non prevede difficoltà altimetriche di sorta.

Gli occhi saranno puntati dunque su Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), che in caso di vittoria potrebbe superare Eddy Merckx e diventare il ciclista più vincente della storia del Tour a quota 35; Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) tenterà di mettergli i bastoni tra le ruote, assieme a Michael Matthews (Team BikeExchange) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious).

La Mourenx-Libourne verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai 2 (dalle 13.55). Sarà, inoltre, possibile seguirla in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di quest’appassionante tappa.

IL PROGRAMMA DELLA DICANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

Orario di partenza: 12,20

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.15

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00

Foto: Lapresse