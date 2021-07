Anche oggi Jasper Philipsen ha dovuto accontentarsi di un piazzamento sul podio di tappa al Tour de France 2021. Il velocista fiammingo dell’Alpecin-Fenix, infatti, nell’odierna tredicesima frazione della Grande Boucle, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri, è giunto terzo. Solo i due assi della Deceuninck-Quick Step Mark Cavendish e Michael Morkov sono riusciti a fare meglio.

In quest’edizione della Grande Boucle, Philipsen ha conquistato ben cinque podi di tappa in tredici frazioni. Sostanzialmente, il fiammingo è arrivato o secondo o terzo in ogni arrivo a ranghi compatti. Al momento, però Cavendish sembra essere di un’altra categoria rispetto a Jasper e quest’ultimo non può che sperare che Cannonball cali alla distanza o che non riesca a superare le tappe pirenaiche.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Philipsen al termine della tappa odierna: “Sono dispiaciuto, ma oggi Cavendish è stato il migliore. Avevo buone gambe e ci credevo molto, ma in volata non sono riuscito a toccare le velocità necessarie per vincere. Non c’è nessuna vergogna a essere battuti da Mark, sta facendo qualcosa di incredibile. Ovviamente, però, noi abbiamo le nostre ambizioni e continueremo a provarci“.

Foto: Shutterstock