Mark Cavendish, domenica, sui Campi Elisi, avrà l’occasione per cogliere il suo successo numero trentacinque sulle strade del Tour de France. In caso vincesse, inoltre, il velocista britannico staccherebbe il Cannibale Eddy Merckx nella classifica dei corridori più vincenti nella storia della Grande Boucle e prenderebbe la testa della graduatoria appena citata.

Un tranguardo incredibile e impensabile fino a poche settimane fa, dato che Cannonball non doveva nemmeno prendere parte a questo Tour. Lo sprinter dell’Isola di Man, infatti, è stato convocato dalla sua Deceuninck-Quick Step solo in seguito al forfait di Sam Bennett. L’irlandese, maglia verde l’anno scorso, era la punta principale del Wolfpack per le volate, anche se, probabilmente, l’attuale Cavendish è un velocista addirittura migliore rispetto all’ex ruota veloce della Bora-Hansgrohe.

Eddy Merckx ha parlato del Tour de France di Cavendish e del record, oggi, ai microfoni di Sporza. Queste le sue parole: “Spero che ottenga la sua trentacinquesima vittoria, così poi la smetteranno di farmi domande al riguardo e mi lasceranno in pace. Ad ogni modo, Mark si merita questo risultato. Viene da anni complicati, ma è un vero campione. Non puoi paragonare la sua carriera alla mia, ma in questo Tour sta facendo cose davvero notevoli. E’ il miglior velocista al mondo“.

