Tour de France 2021, brutta caduta in gruppo. Alcuni ciclisti in una scarpata, Simon Yates si ritira

Brutto incidente a una sessantina di chilometri al termine della tredicesima tappa del Tour de France 2021. Il gruppo viaggiava infatti compatto verso Carcassonne, lungo un percorso privo di particolari asperità e che sulla carta sembra essere disegnato per i velocisti prima di affrontare i Pirenei. All’improvviso, però, è avvenuta un brutta caduta in seno al plotone compatto e alcuni uomini sono finiti in una scarpata. Fortunatamente non era molto profonda e non c’erano sassi, ma erba e arbusti che hanno attutito il colpo. Non ci sono stati gravi incidenti e tutti gli atleti sono riusciti a ripartire.

A risentirne maggiormente è stato il britannico Simon Yates, terzo all’ultimo Giro d’Italia e presente in terra transalpina per preparare le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’alfiere della BikeExchange è rimasto a terra un paio di minuti e ha dovuto fare i conti con alcune escoriazioni, anche se è comunque riuscito a rimontare in sella e a riprendere la propria fatica. Dopo pochi chilometri, però, Simon Yates ha deciso di abbandonare la corsa. A generare la caduta è stato probabilmente Tim Declerq, costretto a una frenata in curva. A terra, tra gli altri, anche Wout Poels e Geraint Thomas.

Tadej Pogacar è rimasto ben al di fuori dei problemi. La maglia gialla controlla la situazione insieme agli altri uomini di classifica. Ora si infiamma la lotta per il successo di tappa, ma la Decenuninck-Quick Step prova a controllare la situazione per lanciare la volata di Mark Cavendish, a caccia del 34° successo alla Grande Boucle per eguagliare lo storico record di Eddy Merckx.

Foto: Lapresse