Tour de France 2021, ASO ritira le accuse contro la signora che ha causato la caduta nella prima tappa

ASO ha deciso di ritirare le accuse contro la signora che, invadendo la sede stradale con un cartello, ha causato una maxi caduta nella prima tappa di questo Tour de France 2021. La donna in questione si era costituita ieri, dopo che da giorni era ricercata dalla gendarmeria, alla polizia di Landerneau.

Stante quanto affermato da Pierre-Yves Thouault, vicedirettore di Aso, l’organizzatore della Grande Boucle ha deciso di graziare la donna, per questa volta. Ad ogni modo, la donna resta in carcere e rischia 1500 euro di multa. A quanto pare, la polizia vuola lanciare un messaggio chiaro dopo che, per l’ennesima volta, uno spettatore ha causato la caduta di un atleta al Tour de France.

Non è la prima volta, infatti, che accadono episodi di questo tipo. Tutti ricordiamo, ad esempio, quando Nibali cadde, a causa dei tifosi, durante la scalata dell’Alpe d’Huez al Tour de France 2018. Al Giro d’Italia, invece, di recente abbiamo avuto i casi del tifoso che ha spinto Fortunato, quest’anno, sullo Zoncolan e dello spettatore che ha fatto cadere Miguel Angel Lopez nel 2018.

La donna che ha causato la caduta dei corridori nella prima frazione, oltretutto, rischia anche una causa da parte di Marc Soler, corridore catalano che ha riportato danni gravi, per via della caduta, e che, ora, è costretto a rimanere fermo ai box per diverse settimane. L’alfiere della Movistar, secondo quanto riporta Wielerflits.NL, sta valutando se procedere contro la signora.

