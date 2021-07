Tokyo 2020, programma Olimpiadi 26 luglio: orari batterie e finali, medaglie in palio, guida Eurosport e RAI

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: dopo le prime giornate con 29 titoli totali in palio, ecco che nel Giorno 3 se ne assegnano altri 21 dei 339 totali. Tanti gli azzurri in gara, da seguire grazie alle tante ore di diretta in tv in chiaro ed in abbonamento ed in streaming in abbonamento.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, lunedì 26 luglio.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO LUNEDI’ 26 LUGLIO

23.30 (domenica 25) TRIATHLON – Gara maschile (Gianluca Pozzatti, Delian Stateff)

00.00 SURF – Gara maschile e gara femminile, terzo round (Leonardo Fioravanti)

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Francia (gruppo A)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Giappone (gruppo B)

02.00 SCHERMA

Sciabola femminile: turni preliminari e quarti di finale (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi)

Fioretto maschile: turni preliminari e quarti di finale (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo)

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale (Asia Lanzi)

02.00 TIRO A VOLO

Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali (Diana Bacosi, Chiara Cainero)

Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Iran-Venezuela (gruppo A)

02.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Belgio

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Spagna (gruppo A)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Irlanda (gruppo A)

03.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Giappone-USA

03.00 TAEKWONDO

67 kg femminile, turni preliminari e semifinali

80 kg maschile, turni preliminari e semifinali (Simone Alessio)

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina

03.30 NUOTO

Finali

100 farfalla femminile

100 rana maschile (Nicolò Martinenghi)

400 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile – Italia (staffetta da definire)

Semifinali

200 stile libero maschile (Stefano Ballo, Stefano Di Cola)

100 rana femminile (Martina Carraro)

100 dorso maschile (Thomas Ceccon)

100 dorso femminile (Margherita Panziera)

03.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Argentina (gruppo A)

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-Romania

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile (Irma Testa). Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

04.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Germania (gruppo A)

04.00 JUDO

57 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale

73 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale (Fabio Basile)

04.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Irlanda (gruppo C)

04.00 TENNIS

Singolare maschile, secondo turno (Fabio Fognini, Lorenzo Sonego)

Singolare femminile, secondo turno (Camila Giorgi)

Doppio maschile, secondo turno (Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego)

Doppio femminile, secondo turno (Sara Errani / Jasmine Paolini)

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada (gruppo B)

04.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Kenya (gruppo C)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Cina

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Cina (gruppo B)

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Giappone

05.00 VELA – Regate

RS:X maschile (Mattia Camboni)

RS:X femminile (Marta Maggetti)

Laser maschile

Laser Radial femminile (Silvia Zennaro)

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Slovenia (gruppo C)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschili: quarti di finale, semifinali, finali

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo B

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Russia

07.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cina (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Danimarca (gruppo B)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A) – Italia (Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matteo Piano, Simone Anzani, Gianluca Galassi, Massimo Colaci)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi, Italia-Canada – Italia (Ilaria Cacciamani, Emily Patricia Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Amanda Lynn Fama, Andrea Marie Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi, Laura Vigna)

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile (Luca Braidot, Nadir Colledani, Gerhard Kerschbaumer)

08.00 TUFFI – 10 m sincro maschile, finale

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Russia

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Serbia

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Ungheria (gruppo B)

09.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Norvegia (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Tunisia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Giappone (gruppo B)

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

10.00 JUDO – 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Canada (gruppo B)

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Canada (gruppo A)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Mongolia

10.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo A)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

11.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Corea del Sud (gruppo A)

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Fioretto maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Olanda (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Gran Bretagna (gruppo A)

11.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Irlanda (gruppo C)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

12.00 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

12.00 NUOTO – Batterie

200 stile libero femminile (Federica Pellegrini)

200 farfalla maschile (Federico Buirdisso, Giacomo Carini)

200 misti femminile (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi)

1500 stile libero femminile (Martina Rita Caramignoli, Simona Quadarella)

12.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Kenya (gruppo C)

12.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi e finali. 80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Cina

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Bahrain-Portogallo (gruppo B)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Canada (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, Gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Messico-Australia

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo B)

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-India (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo C)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cina

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Russia

14.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Svezia (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Argentina (gruppo B)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Lettonia

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Polonia

Foto: Bizzi / Federscherma