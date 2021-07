Tokyo 2021, la First Lady Jill Biden sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Venerdì 23 luglio sarà il giorno dell’inizio di un percorso che si spera meno tormentato di questo avvicinamento. Il riferimento è alle Olimpiadi di Tokyo e alla cerimonia d’apertura.

La questione Covid alimenta tanti discorsi e l’aggiornamento dei positivi nella bolla olimpica non favorisce uno stato di serenità. Il totale dei contagi accertati dal 1° luglio a oggi è pari a 72. Le autorità locali, da questo punto di vista, stanno facendo di tutto per garantire il corretto sviluppo del programma per infondere un minimo di tranquillità sia agli atleti che alla popolazione, riluttante secondo i sondaggi all’andata in scena della competizione.

Allo stato delle cose “the show must go on” e, in quest’ottica, ci sono delle novità: la First Lady Jill Biden sarà a Tokyo per la cerimonia di apertura dei Giochi. “Non c’è stato alcun cambiamento, ha ancora intenzione di partecipare ai giochi. La nostra squadra sta monitorando da vicino la situazione. Il Presidente e la First Lady hanno ritenuto importante che la delegazione fosse guidata al livello più alto”, ha detto il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in conferenza stampa.

Ci saranno anche l’imperatore Naruhito e il presidente francese Emmanuel Macron, attesi per l’accensione il braciere. Imperatore che dovrebbe anche dare il via alla competizione.

Foto: LaPresse