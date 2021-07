Tokyo 2021, errore di procedura clamoroso della Polonia: sei nuotatori costretti a tornare a casa

Un errore di procedura davvero clamoroso quello della Federnuoto della Polonia. Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska e Jan Hołub, poco dopo essere giunti a Tokyo per prendere parte alle Olimpiadi, sono stati costretti a far ritorno a casa per un grave errore nell’iscrizione.

La Polonia risulta essere qualificata ai Giochi con le staffette 4×100 sl uomini e donne, 4×200 sl uomini, 4×100 mista maschile e 4×100 mista mixed. Per essere inseriti tra gli iscritti delle staffette gli atleti devono avere raggiunto almeno lo standard B FINA per la corrispondente frazione. A quanto pare è stata commessa una grossa imprecisione in questo aspetto.



Non è un caso che il gruppo di atleti coinvolto abbia scritto una lettera aperta al presidente della Federazione Paweł Słomiński chiedendone le immediate dimissioni insieme all’intero consiglio federale per quanto è accaduto, vista l’impossibilità a prendere parte alla competizione a Cinque Cerchi. Da capire, a questo punto, come ci si comporterà con le selezioni escluse, ricordando ad esempio che l’Italia non rientra nel novero delle compagini della 4×100 sl donne.

Foto: LaPresse