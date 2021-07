La Corea del Sud va a un soffio dal baratro ma si salva, trionfando anche nella prova a squadre maschile e conquistando il terzo titolo consecutivo (su tre disputati) nel tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Kim Je Deok, Kim Woojin e Oh Jin Hyek hanno infatti sfiorato una clamorosa sconfitta in semifinale contro il terzetto giapponese, avendo la meglio per pochi millimetri allo shoot-off (28-28) anche grazie ad un pizzico di fortuna.

Nell’atto conclusivo i coreani hanno poi alzato il livello, aggiudicandosi tre volée di seguito (parziali di 59-55, 60-58, 56-55) e sconfiggendo Taipei con il punteggio di 6-0. Ottima gara comunque per il terzetto taiwanese formato da Deng Yu-Cheng, Tang Chih-Chun e Wei Chun-Heng, capace di portare a casa l’argento da sesta testa di serie del tabellone dopo aver regolato nell’ordine Australia, Cina e Olanda.

Completa il podio la squadra nipponica composta da Takaharu Furukawa, Yuki Kawata e Hiroki Muto, che è andata davvero vicinissima al colpaccio in semifinale contro i “maestri” coreani per poi sconfiggere l’Olanda nella finale per il bronzo allo shoot-off.

