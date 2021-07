Tiro a segno: la UITS ha un nuovo presidente, è Costantino Vespasiano

Dopo l’Assemblea Elettiva tenutasi nel fine settimana, il dado è tratto. Costatino Vespasiano è infatti il nuovo presidente dell’Unione Italiana Tiro a segno.

Questa la relazione della UITS, in merito alla vittoria del nuovo numero uno federale:

Costantino Vespasiano è stato eletto alla carica di Presidente UITS dopo aver superato il ballottaggio con il 52, 52% delle preferenze contro il candidato Gianfranco Mantelli che ha totalizzato il 46,72% delle preferenze. “Grazie a tutti, è per me un onore, un vero onore questo risultato” – ha commentato il neo eletto visibilmente emozionato. “Sono entrato nella famiglia del tiro a segno nel 1968, avevo 16 anni, iscritto alla Sezione di Velletri. Sono diventato consigliere nazionale di nomina governativa nel 1986: questa è la mia casa e la voglio abitare insieme a voi. L’ ultima cosa che desidero è deludervi, farò di tutto per essere all’altezza della fiducia che mi avete accordato. So benissimo che non sarà facile, c’è una conflittualità interna che deve immediatamente cessare per poter lavorare insieme per il bene della UITS. Sarò l’uomo del dialogo, del confronto, il Presidente di tutti”.

Questi i membri del Consiglio Direttivo eletti: Engelbert Zelger (565,3 voti), Fabio Sacchetti (417,2 voti), Barbara Creatini (404,2 voti), Marco Billi (402,5 voti), Roberto Brogli (353,4 voti), Davide Brutto (331,9 voti), Luigi Giardinieri (281,1 voti), Sara Barbieri (279,7 voti), Pierluigi Ussorio (Rappresentante tecnici, 38, 2 voti), Martina Pica (Rappresentante atleti 41, 8 voti), Tiziana Ferrando (Rappresentante atleti, 36, 6 voti), Alfredo Marconi (Rappresentante atleti, 23 voti), Elena Anna Sportelli (Membro effettivo Revisore dei Conti, 574, 2 voti), Ettore Iurillo (Membro Supplente Revisore dei Conti).

I lavori erano iniziati questa mattina dopo le 10.00 con il saluto del Commissario Straordinario UITS Igino Rugiero che ha ringraziato i Presidenti TSN e i Rappresentanti Atleti e Tecnici per essere intervenuti con una così ampia presenza. Il Commissario ha poi presentato il Presidente dell’Assemblea dott. Michele Signorini che ha spiegato le modalità di svolgimento dell’Assemblea e di voto.

In apertura dei lavori assembleari è stata presentata la squadra olimpica che parteciperà a Tokyo 2020: presenti Marco De Nicolo (Fiamme Gialle), Riccardo Mazzetti (Esercito), Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Marco Suppini (Fiamme Oro), Sofia Ceccarello (Fiamme Oro), Tommaso Chelli (Fiamme Gialle), Paolo Monna (Carabinieri), Roberto Di Donna, Enrico Pappalardo, Marco Certomà, Valentina Turisini e Horst Geier. Presente in rappresentanza degli atleti para il Responsabile tecnico Giuseppe Ugherani che accompagnerà a Tokyo gli atleti Nadia Fario, Andrea Liverani, Pamela Novaglio e Jacopo Cappelli. Presente insieme alla squadra anche il medico federale Gianpiero Cutolo.

FOTO: UITS