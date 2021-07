Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: la finale del doppio misto sarà tra Cina e Giappone

Grandissima azione oggi al Tokyo Metropolitan Gymnasium, sede dei tornei di tennistavolo dei Giochi della XXXII Olimpiade. Per quanto riguarda la giornata odierna, domenica 25 luglio, si sono disputati incontri del doppio misto, del singolare maschile e del singolare femminile. Andiamo a scoprire i risultati nel riepilogo completo.

Nei quarti di finale del doppio misto successo per 4-0 del duo cinese Xu-Liu contro i rumeni Ionescu-Szocs, quindi combattutissimo 4-3 per il duo francese Lebesson-Yuan sugli hongkonghesi Wong-Doo. Successo per 4-2 per i rappresentanti di Taipei, Lin-Cheng, sui sud-coreani Lee-Jeon, mentre i giapponesi Mizutani-Ito hanno piegato 4-3 i tedeschi Franziska-Solja. Nelle semifinali dominio assoluto della Cina, che schianta per 4-0 la Francia, mentre il Giappone ha superato per 4-1 Taipei.

Si è disputato anche il secondo turno del torneo di singolare maschile. Siu (HGK)-Gnanasekaran (IND) 4-3, Lebesson (Fra)-Gacina (Cro) 4-0, Habesohn (Aut)-Chew (Sin) 4-1, Chuang (Tpe)-Cifuentes (Arg) 4-3, Saleh (Egi)-Gionis (Gre) 4-1, Gerassimenko (Kaz)-Jancarik (Cze) 4-3, Gardos (Aut)-Drinkhall (Gbr) 1-4, Tsuboi (Bra)-Ionescu (Rom) 4-1, Jorgic (Ser)-Robles (Spa) 4-3, Kaellberg (Sve)-Kumar (USA) 4-0.

In campo anche il secondo turno del torneo di singolare femminile. Moret (SVI)-Pota (Ung) 4-1, Meshref (Egi)-Partyka (Pol) 4-2, Yu (Sin)-Shao (Por) 4-0, Zhang (Can)-Noskova (Roc) 4-3, Ni (Lus)-Shin (Kor) 3-4, Pesotska (Ucr)-Batra (Ind) 3-4, Soo (Hkg)-Xiao (Spa) 2-4, Matelova (Cze)-Paranang (Tha) 2-4, Sawettabut (Cze)-Vega (Cil) 4-0, Takahashi (Bra)-Yuan (Fra) 0-4.

Foto: Lapresse