Scherma, Olimpiadi Tokyo 2020: il transalpino Cannone trionfa nella spada maschile. Sconfitto in finale Siklosi

Il transalpino Romain Cannone si aggiudica l’oro nella spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Il francese ha sconfitto in finale l’ungherese Gergely Siklosi con il punteggio di 15-10. Un successo meritato per il 24enne nativo di Boulogne-Billancourt.

Il transalpino parte bene mettendo subito a segno le prime due stoccate ma il magiaro reagisce con veemenza e si riporta in parità (4-4). L’assalto è molto intenso nonostante la grande importanza della posta in palio. Il primo periodo si chiude in equilibrio.

Il secondo inizia sotto il segno di Cannone che trova un piccolo ma importante parziale fissando il punteggio sul 9-7. Il magiaro nonostante i tentativi di reazione non riesce a scardinare la difesa attenta del francese che a sua volta trova puntualmente il giusto contrattacco portandosi sul 14-9 punteggio sul quale si chiude il secondo parziale.

La breve sosta e la tensione non bloccano i muscoli e non annebbiano la lucidità del francese che dopo aver subito una stoccata piazza quella vincente quella del 15-10. Vittoria meritata per Cannone che riporta sul gradino più alto del podio la bandiera francese.

Foto: LaPresse