Tennis: si ritira Timea Bacsinszky, due volte semifinalista al Roland Garros e argento olimpico in doppio

Ha annunciato poche ore fa il proprio ritiro Timea Bacsinszky, una delle principali protagoniste del tennis svizzero dell’ultimo decennio. Per lei un best ranking in singolare di numero 9, raggiunto il 16 maggio 2016. Quattro i tornei WTA da lei vinti, tutti a livello International (l’antesignano dell’attuale 250).

L’elvetica ha inoltre raggiunto due semifinali al Roland Garros, nel 2015 e 2017. In un caso fu eliminata da Serena Williams dopo aver vinto il primo set, nell’altro fu sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko, che poi piazzò una delle sorprese più importanti della storia recente del tennis vincendo anche la finale con Simona Halep. Nel suo palmares anche due quarti, uno a Parigi (2016) e l’altro a Wimbledon (2015).

In doppio, invece, è stata medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016: fece coppia con Martina Hingis e la sconfitta arrivò con le russe Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina: un doppio 6-4, quello che le condannò. Per lei anche due semifinali in Fed Cup, una finale a Pechino e una semifinale a Miami.

In carriera ha battuto per 11 volte una giocatrice compresa tra le prime 10 della classifica mondiale. La prima volta fu nel 2008, quando approfittò del ritiro nel terzo set della slovacca Daniela Hantuchova (erano i quarti di finale). L’ultima, invece, nel 2019, sulla russa Daria Kasatkina a Melbourne.

