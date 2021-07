Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate dalle sorelle Kichenok al secondo turno in doppio alle Olimpiadi di Tokyo

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio femminile al secondo turno in quel delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre, entrate ieri in extremis per forfait della coppia croata Jurak/Vekic, escono sconfitte dalle gemelle ucraine Lyudmyla e Nadiia Kichenok con il punteggio di 7-6(4) 6-2: si conclude così la rassegna a cinque cerchi in questa specialità per i colori italiani.

Per gran parte del primo set le due coppie non riescono a farsi particolarmente male nei rispettivi turni di battuta, anche se riescono a pungere di più le italiane rispetto alle ucraine. La vera occasione c’è nel quarto game, con le due palle break avute da Errani e Paolini non concretizzate. Sul 5-5 il primo break è delle ucraine, ma recuperano subito le azzurre, solo per arrivare a un tie-break praticamente dominato dalle Kichenok.

Il punto di svolta del match arriva nel secondo parziale, con Paolini che cala in modo netto di rendimento, soprattutto alla risposta, Errani che non riesce a coprire tutto quel che si può quasi da sola e un break subito restituito nel secondo game e poi non ripreso nel terzo nonostante una chance. Le azzurre finiscono per cedere quasi di schianto, senza più riuscire a ritrovare il nocciolo della questione, e devono cedere al quarto match point.

Complessivamente la differenza in punti non sarebbe neppure troppo elevata (86-78), ma sono quelli decisivi a contare, a conferma del fatto che nel tennis la matematica, delle volte, c’entra poco. Fa la differenza anche, a parità di prime in campo (59), il 40-30 di punti vinti con la stessa dalle ucraine.

