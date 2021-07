Non sono tutte rose e fiori per Matteo Berrettini. Il n.8 del mondo, reduce dal fantastico percorso a Wimbledon dove è giunto in Finale diventando il primo tennista italiano a raggiungere questo traguardo, è stato protagonista con la Nazionale italiana di calcio (vittoriosa del titolo continentale dopo 53 anni) della cerimonia dedicata alle imprese sportive delle ultime settimane, ricevendo parole di profonda ammirazione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi.

Tuttavia, qualcosa che non è andato per il verso giusto c’è. Sui social, infatti, è divampata una polemica riguardante il giocatore romano, reo di risiedere a Montecarlo, come buona parte dei tennisti di alto livello c’è da dire, e quindi di non pagare le tasse nel proprio Paese, non dando un contributo da cittadino italiano in quanto tale.

Parole, ad esempio, molto critiche sono arrivate dal collega de Il Corriere della Sera Fabrizio Roncone che su twitter ha tuonato: “Spiace non stare nel coro: ma Matteo Berrettini non mi piace per niente. Uno che non paga le tasse in Italia, come faccio io e come fanno milioni di italiani, mi sta antipatico. E molto. Non paghi e ti fai un giro Quirinale?“.

Spiace non stare nel coro: ma Matteo Berrettini non mi piace per niente. Uno che non paga le tasse in Italia, come faccio io e come fanno milioni di italiani, mi sta antipatico. E molto. Non paghi e ti fai un giro Quirinale? — Fabrizio Roncone (@FabrizioRoncone) July 12, 2021



Considerazioni di Ronconi che sono state fatte anche da altri utenti con la medesima motivazione. In sostanza, il buon Matteo non ha convinto tutti del suo essere modello in campo e fuori.

Foto: LaPresse