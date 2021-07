Tennis, Ons Jabeur mette all’asta la racchetta di Wimbledon per aiutare la Tunisia nella lotta contro il Covid

Bellissimo gesto di Ons Jabeur che ha messo all’asta la sua racchetta di Wimbledon con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al suo paese nella lotto contro il Covid-19. La tunisina, infatti, nello Slam londinese è riuscita ad arrivare fino ai quarti di finale, un risultato di assoluto prestigio.

Proprio sfruttando l’onda di quanto fatto nel torneo più importante sull’erba ha sostenere il suo paese. In soli due giorni l’asta ha raccolto ben 10.500 euro. La Tunisia è stato violentemente colpito dalla pandemia e necessità, come molti dei paesi africani, di cure mediche e soprattutto di vaccini in tempi molto rapidi.

Hichem Mechichi, primo ministro tunisino, ha incontrato Ons Jabeur una volta tornata in patria, prima della partenza per Tokyo dove sarà protagonista alle Olimpiadi. “Ons ha inviato un messaggio positivo ai tunisini in questo difficile contesto. Abbiamo bisogno di qualsiasi risultato per sollevare il morale e questo è stato grazie a te. Grazie per aver sventolato la bandiera nazionale“.

Oltre ai soldi raccolti per la sua racchetta, la tennista numero 23 del mondo ha aggiunto una donazione personale per facilitare l’acquisto di medicinali e vaccini. “Spero che tutti i tunisini si uniscano per superare questo dramma” ha sottolineato Jabeur.

