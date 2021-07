Tennis, Olimpiadi Tokyo: il regolamento con tiebreak e supertiebreak per i doppi!

Si dia inizio alle danze. Le Olimpiadi di Tokyo sono in arrivo e anche il torneo di tennis, tra tante assenze, prenderà il via dal 24 luglio. I tabelloni di singolare e doppio saranno sorteggiati giovedì 22 luglio alle ore 11 locali, le 4 del mattino in Italia.

Il tabellone di doppio misto sarà sorteggiato in una data successiva: l’entry list di specialità sarà nota il 27 luglio e nello stesso giorno si farà luce sugli accoppiamenti di primo turno. Al torneo parteciperanno 16 coppie (15 ammesse tramite il criterio del ranking combinato, la selezione del Giappone è ammessa di diritto in quanto Paese ospitante).

Per quanto riguarda il format? L’ITF ha confermato e precisato alcuni aspetti fondamentali relativamente alla competizione a Cinque Cerchi. In primis, tutti gli incontri del singolare maschile e femminile si disputeranno al meglio dei tre set, con il tie-break usato anche nell’eventuale terzo parziale. Pertanto, non ci saranno maratone nell’ultima frazione che possano poi andare a incidere eccessivamente sul fisico dei tennisti.

In seconda battuta, nel tornei di doppio (maschile, femminile e misto), ci sarà il super tie-break nel set decisivo (terzo) qualora la partita perdurasse in una condizione di un parziale per parte. Questo ragionamento si lega a quanto già sottolineato sulla necessità di non prolungare in maniera eccessiva i match, anche perché alcuni giocatori e giocatrici saranno impegnati sia in singolare che in coppia.

Foto: LaPresse