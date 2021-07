Tennis, Olimpiadi Tokyo: entry list e tutti i partecipanti dei tabelloni uomini e donne

Si avvicina il giorno dei sorteggi dei tabelloni delle Olimpiadi di Tokyo per quanto concerne il tennis. Giovedì 22 luglio si conosceranno i dettagli di ciò che accadrà tra il 24 luglio e il 1° agosto. Saranno 86 gli atleti impegnati nei cinque tornei che assegneranno le medaglie di singolare maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto.

In casa Italia pesano non poche le defezioni in campo maschile di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Saranno in gara Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’Italia che schiererà una coppia nel doppio maschile.

Le coppie per il doppio misto verranno formate a Tokyo tra i partecipanti agli altri tornei. Ad onor del vero sono tanti gli atleti che nelle scorse ore hanno rinunciato all’avventura a cinque cerchi per cercare di recuperare la condizione fisica ideale in vista del finale di stagione.

OLIMPIADI DI TOKYO: TESTE DI SERIE UOMINI

1 Novak Djokovic (Serbia)

2 Daniil Medvedev (ROC)

3 Stefanos Tsitsipas (Grecia)

4 Alexander Zverev (Germania)

5 Andrey Rublev (ROC)

6 Pablo Carreño Busta (Spagna)

7 Hubert Hurkacz (Polonia)

8 Diego Schwartzman (Argentina)

9 Félix Auger-Aliassime (Canada)

10 Gaël Monfils (Francia)ì

11 Aslan Karatsev (ROC)

12 Karen Khachanov (ROC)

13 Lorenzo Sonego (Italia)

14 Ugo Humbert (Francia)

15 Fabio Fognini (Italia)

16 Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

OLIMPIADI DI TOKYO: TESTE DI SERIE DONNE

1 Ashleigh Barty (Australia)

2 Naomi Osaka (Giappone)

3 Aryna Sabalenka (Bielorussia)

4 Elina Svitolina (Ucraina)

5 Karolina Pliskova (Cechia)

6 Iga Swiatek (Polonia)

7 Garbiñe Muguruza (Spagna)

8 Barbora Krejcikova (Cechia)

9 Belinda Bencic (Svizzera)

10 Petra Kvitova (Cechia)

11 Jennifer Brady (USA)

12 Elise Mertens (Belgio)

13 Anastasia Pavlyuchenkova (ROC)

14 Maria Sakkari (Grecia)

15 Elena Rybakina (Kazakistan)

16 Kiki Bertens (Olanda)

LISTA PARTECIPANTI

ITALIA

Singolare maschile: Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Singolare femminile: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani

Doppio maschile: Lorenzo Musetti /Lorenzo Sonego ARGENTINA Singolare maschile: Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Federico Coria, Francisco Cerundolo

Singolare femminile: Nadia Podoroska

Doppio maschile: Andres Molteni/Horacio Zeballos, Facundo Bagnis/Diego Schwartzman AUSTRALIA Singolare maschile: John Millman, James Duckworth

Singolare femminile: Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur

Doppio maschile: Max Purcell/John Peers, John Millman/Luke Saville

Doppio femminile: Ashleigh Barty/Storm Sanders, Ellen Perez/Samantha Stosur

AUSTRIA

Doppio maschile: Oliver Marach/Philipp Oswald

BIELORUSSIA

Singolare maschile: Egor Gerasimov, Ilya Ivashka

Singolare femminile: Aryna Sabalenka

BELGIO

Singolare femminile: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck

Doppio maschile: Sander Gille/Joran Vliegen

Doppio femminile: Elise Mertens/Alison Van Uytvanck

BOLIVIA

Singolare maschile: Hugo Dellien

BRASILE

Singolare maschile: Thiago Monteiro, Joao Menezes

Doppio maschile: Marcelo Melo/Bruno Soares, Thiago Monteiro/Marcelo Demoliner

Doppio femminile: Laura Pigossi/Luisa Stefani

CANADA

Singolare maschile: Félix Auger-Aliassime

Singolare femminile: Leylah Annie Fernandez

Doppio femminile: Gabriela Dabrowski/Sharon Fichman

CECHIA

Singolare maschile: Tomas Machac

Singolare femminile: Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova

Doppio femminile: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, Karolina Pliskova/Marketa Vondrousova

CILE

Singolare maschile: Marcelo Tomas Barrios Vera

CINA

Singolare femminile: Zheng Saisai, Wang Qiang

Doppio femminile: Xu Yifan/Yang Zhaoxuan, Duan Yingying/Zheng Saisai

COLOMBIA

Singolare maschile: Daniel Elahi Galan Riveros

Singolare femminile: Maria Camila Osorio Serrano

Doppio maschile: Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah

COREA DEL SUD

Singolare maschile: Kwon Soonwoo

CROAZIA

Singolare maschile: Marin Cilic

Singolare femminile: Donna Vekic

Doppio maschile: Nikola Mektic/Mate Pavic, Marin Cilic/Ivan Dodig

Doppio femminile: Darija Jurak/Donna Vekic

EGITTO

Singolare maschile: Mohamed Safwat

Singolare femminile: Mayar Sherif

ESTONIA

Singolare femminile: Anett Kontaveit

FRANCIA

Singolare maschile: Gael Monfils, Ugo Humbert, Jeremy Chardy, Gilles Simon

Singolare femminile: Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alize Cornet, Caroline Garcia

Doppio maschile: Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, Jeremy Chardy/Gael Monfils

Doppio femminile: Caroline Garcia/Kristina Mladenovic, Alize Cornet/Fiona Ferro

GIAPPONE

Singolare maschile: Yoshihito Nishioka, Kei Nishikori, Taro Daniel, Yuichi Sugita

Singolare femminile: Naomi Osaka, Misaki Doi, Nao Hibino

Doppio maschile: Ben McLachlan/Kei Nishikori

Doppio femminile: Shuko Aoyama/Ena Shibahara, Nao Hibino/Makoto Ninomiya

GEORGIA

Singolare maschile: Nikoloz Basilashvili

GERMANIA

Singolare maschile: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber

Singolare femminile: Laura Siegemund, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam

Doppio maschile: Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev, Kevin Krawietz/Tim Puetz

Doppio femminile: Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund

GRAN BRETAGNA

Singolare maschile: Andy Murray

Singolare femminile: Heather Watson

Doppio maschile: Andy Murray/Joe Salisbury, Jamie Murray/Neal Skupski

GRECIA

Singolare maschile: Stefanos Tsitsipas

Singolare femminile: Maria Sakkari

INDIA

Singolare maschile: Sumit Nagal

Doppio femminile: Sania Mirza/Ankita Raina

KAZAKISTAN

Singolare maschile: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin

Singolare femminile: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Yaroslava Shvedova, Zarina Diyas

Doppio maschile: Alexander Bublik/Andrey Golubev

LETTONIA

Singolare femminile: Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova

Doppio femminile: Jelena Ostapenko/Anastasija Sevastova

MESSICO

Doppio femminile: Giuliana Olmos/Renata Zarazua

NUOVA ZELANDA

Doppio maschile: Marcus Daniell/Michael Venus

OLANDA

Singolare femminile: Kiki Bertens

Doppio maschile: Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer

Doppio femminile: Kiki Bertens/Demi Schuurs

PARAGUAY

Singolare femminile: Veronica Cepede Royg

PERÙ

Singolare maschile: Juan Pablo Varillas

POLONIA

Singolare maschile: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak

Singolare femminile: Iga Swiatek, Magda Linette

Doppio maschile: Hubert Hurkacz/Lukasz Kubot

Doppio femminile: Magda Linette/Alicja Rosolska

PORTOGALLO

Singolare maschile: Pedro Sousa, Joao Sousa

Doppio maschile: Pedro Sousa/Joao Sousa

ROMANIA

Singolare femminile: Mihaela Buzarnescu

Doppio femminile: Monica Niculescu/Iona Raluca Olaru

RUSSIA (che parteciperà senza bandiera come ROC, Comitato Olimpico Russo)

Singolare maschile: Daniil Medvevdev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov

Singolare femminile: Anastasia Pavlyuchenkova, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Elena Vesnina

Doppio maschile: Aslan Karatsev/Daniil Medvedev, Karen Khachanov/Andrey Rublev

Doppio femminile: Veronika Kudermetova/Elena Vesnina

SERBIA

Singolare maschile: Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic

Singolare femminile: Nina Stojanovic, Ivana Jorovic

Doppio femminile: Aleksandra Krunic/Nina Stojanovic

SLOVACCHIA

Singolare maschile: Norbert Gombos

Doppio maschile: Lukas Klein/Filip Polasek

SPAGNA

Singolare maschile: Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Andujar, Roberto Carballes Baena

Singolare femminile: Garbine Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes Tormo, Carla Suarez Navarro

Doppio maschile: Pablo Carreno Busta/Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Andujar/Roberto Carballes Baena

Doppio femminile: Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro, Paula Badosa/Sara Sorribes Tormo

STATI UNITI

Singolare maschile: Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren, Marcos Giron

Singolare femminile: Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Riske

Doppio maschile: Rajeev Ram/Frances Tiafoe, Austin Krajicek/Tennys Sandgren

Doppio femminile: Bethanie Mattek-Sands/Jessica Pegula

SVEZIA

Singolare femminile: Rebecca Peterson

SVIZZERA

Singolare femminile: Belinda Bencic, Viktorija Golubic

Doppio femminile: Belinda Bencic/Viktorija Golubic

TAIPEI CINESE

Singolare maschile: Lu Yen-Hsun

Doppio femminile: Chan Hao-Ching/Letisha Chan, Hsieh Yu-Chieh/Hsu Chieh-Yu

TUNISIA

Singolare femminile: Ons Jabeur

UCRAINA

Singolare femminile: Elina Svitolina, Dayana Yastremska

Doppio femminile: Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok

UNGHERIA

Singolare maschile: Marton Fucsovics

UZBEKISTAN

Singolare maschile: Denis Istomin

Foto: LaPresse