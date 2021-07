Tennis: Bianca Andreescu non sarà in gara alle Olimpiadi di Tokyo

Brutta notizia per il tennis femminile canadese: Bianca Andreescu non sarà della partita alle Olimpiadi di Tokyo ormai vicine. Per la campionessa degli US Open 2019 si tratta di un momento davvero tribolato, vista l’uscita al Roland Garros e a Wimbledon al primo turno.

Questo il testo del suo messaggio su Instagram: “A tutti i miei magnifici tifosi, vorrei informarvi che ho preso la molto difficile decisione di non prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo in questo mese. Ho sognato di rappresentare il Canada alle Olimpiadi da quando ero una ragazzina, ma con tutte le sfide che stiamo affrontando circa la pandemia, so dal profondo del mio cuore che è la decisione giusta da fare per me stessa. Non vedo l’ora di rappresentare il Canada in futuri incontri di Billie Jean King Cup e di competere alle Olimpiadi del 2024 a Parigi“.

Si sarebbe trattato della prima volta di Andreescu nella rassegna a cinque cerchi. Per lei nel 2021 una sola finale, quella disputata a Miami e persa per ritiro contro l’attuale numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty.

Il Canada rimane così, a livello femminile, con Leylah Fernandez come rappresentante in singolare e con la coppia formata da Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman in doppio. Non è ancora chiaro chi sarà a entrare al posto di Andreescu.

Foto: LaPresse