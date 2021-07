Tennis, ATP Umago 2021: semifinale spagnola tra Alcaraz e Ramos. Gasquet sfida Altmaier

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Umago (Croazia, terra rossa). Si è interrotto ai quarti di finale il cammino di Stefano Travaglia, che è stato nettamente sconfitto dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. La testa di serie numero uno si è imposta in due set per 6-2 6-1 in un’ora e otto minuti di gioco.

Sarà una semifinale tutta spagnola nella parte alta. Il prossimo avversario di Ramos sarà infatti il giovane connazionale Carlos Alcaraz, che ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-1. Grazie a questo successo il 18enne di El Palmar entrerà per la prima volta in carriera tra i primi settanta della classifica mondiale.

Nella parte bassa del tabellone, invece, si affronteranno Richard Gasquet e Daniel Altmaier. Il francese ha superato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 7-6; mentre il tedesco ha messo fine al torneo del serbo Dusan Lajovic, battendolo sempre in due set per 6-2 6-4.

RISULTATI ATP UMAGO 2021 (23 LUGLIO)

Gasquet (Fra) b. Dzumhur (Bih) 6-3 7-6

Altmaier (Ger) b. Lajovic (Srb) 6-2 6-4

Ramos (Spa) b. Travaglia (Ita) 6-2 6-1

Alcaraz (Spa) b. Krajinovic (Srb) 7-6 2-6

Foto: LaPresse