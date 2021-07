Tennis, ATP Kitzbuehel 2021: Gianluca Mager stende Dennis Novak e passa agli ottavi di finale

Buona la prima per Gianluca Mager, che passa in scioltezza il primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuehel (Austria). Nel torneo su terra rossa, infatti, il numero 74 del mondo, ha superato il padrone di casa Dennis Novak (numero 124 del ranking) con il punteggio di 6-4, 6-0 in appena 59 minuti. Grazie a questo successo si apre lo scenario degli ottavi di finale per il nostro portacolori che, tuttavia, si troverà di fronte un ostacolo non semplice come lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (numero 4 del tabellone).

Il primo set vede una partenza a razzo per entrambi i contendenti al servizio, ma l’austriaco cade subito al terzo game, con Mager che gli toglie la battuta immediatamente. Il ligure prosegue senza intoppi, quindi, al sesto gioco, crolla tutto d’un colpo e subisce il break addirittura a zero. Nessun problema per Mager che, nel nono game, toglie di nuovo il servizio al rivale e chiude il primo set con il punteggio di 6-4 in 35 minuti.

Il secondo parziale, invece, è un vero e proprio monologo di Mager. Tre turni di servizio propri passati in scioltezza; tre turni di battuta del rivale: altrettanti break. Morale della favola, un 6-0 che non lascia repliche in appena 24 minuti.

Qualche statistica del match. Per Mager 3 aces, contro l’uno del rivale, quindi 2 doppi falli, contro i 4 di Novak. Il ligure ha servito con il 55% di prime palle, vincendo il 74% delle prime ed il 63% delle seconde. Palle break salvate 0/1, mentre ne ha capitalizzate 5/10.

Foto: Lapresse