Taekwondo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Il taekwondo scalda i motori: le Olimpiadi di Tokyo sono sempre più vicino e questa disciplina vuole lasciare il segno con incontri emozionanti e momenti di culto.

A differenza della solita agenda, questa volta gli atleti sul tatami saranno impegnati sin dal primo giorno di gare per un programma che si estenderà dal 24 al 27 luglio 2021: 8 categorie di peso, 4 maschili e 4 femminili, per un totale di 32 medaglie in palio (1 oro, 1 argenti e 2 bronzi).

Per l’Italia vedremo competere due atleti, entrambi con possibilità di giocarsi dei metalli preziosi: Vito Dell’Aquila, nei -58 kg, e Simone Alessio, nei -80 kg. Ora però andiamo a scoprire programma, date, orari, tv, streaming.

IN TV – I diritti televisivi dei Giochi Olimpici per l’Italia appartengono al gruppo Discovery, che utilizzerà i canali di Eurosport e Discovery+. La Rai trasmetterà 200 ore della rassegna a cinque cerchi. Gli orari indicati per il programma del karate sono italiani, dato che ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo.

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2021 – TAEKWONDO

Sabato 24 luglio

Dalle ore 03 alle ore 10

Ottavi, quarti e semifinali dei tornei maschili (-58 kg con Vito dell’Aquila) e femminili (-49 kg)

Dalle 12 alle 15.30

Ripescaggi, finali per il bronzo e finali per l’oro dei tornei maschili (-58 kg) e femminili (-49 kg)

Domenica 25 luglio

Dalle ore 03 alle ore 10

Ottavi, quarti e semifinali dei tornei maschili (-68 kg) e femminili (-57 kg)

Dalle 12 alle 15.30

Ripescaggi, finali per il bronzo e finali per l’oro dei tornei maschili (-68 kg) e femminili (-57 kg)

Lunedì 26 luglio

Dalle ore 03 alle ore 10

Ottavi, quarti e semifinali dei tornei maschili (-80 kg con Simone Alessio) e femminili (-67 kg)

Dalle 12 alle 15.30

Ripescaggi, finali per il bronzo e finali e finali per l’oro dei tornei maschili (-80 kg) e femminili (-67 kg)

Martedì 27 luglio

Dalle ore 03 alle ore 10

Ottavi, quarti e semifinali dei tornei maschili (+80 kg) e femminili (+67 kg)

Dalle 12 alle 15.30

Ripescaggi, finali per il bronzo e finali e finali per l’oro dei tornei maschili (+80 kg) e femminili (+67 kg)

Foto: FITA/Amandine Lauriol