Surf, Olimpiadi Tokyo: Leonardo Fioravanti al secondo turno, Italo Ferreira si aggiudica la heat e vola al 3° round

Trovare l’onda giusta e dare spettacolo. Gli artisti della tavola hanno dato il via alle danze nella prima competizione olimpica dedicata al surf. Nella baia della Tsurigasaki Surfing Beach prima giornata di gara e primi confronti da annotare.

A prendere parte dalla manifestazione a Cinque Cerchi sono venti uomini e venti donne. Il format è molto chiaro e valido per entrambi i generi. Nel primo turno ci sono cinque heat da quattro surfisti: i primi due di ogni heat avanzano direttamente al terzo turni, mentre gli altri due non vengono eliminati ma accedono al secondo turno. In quest’ultimo caso ci sono due heat da cinque surfisti e i primi tre completano il roster dei qualificati al terzo round e gli ultimi due sono out. Dal terzo turno ci sono heat da due, ovvero degli scontri diretti: chi vince passa al turno successivo e chi perde viene eliminato. Il terzo round prevede otto heat, a seguire ci sono i quarti di finale, semifinali e finali per il primo/secondo posto e il terzo/quarto posto.

Nella giornata odierna, dunque, sono previsti i primi due round. Leonardo Fioravanti è l’unico azzurro in gara. Angelo Bonomelli infatti, pur essendo riserva del portoghese Frederico Morais fermato dalla positività al Covid-19, non è riuscito a trovare il modo per essere ai nastri di partenza. Un vero peccato per lui. Venendo a Fioravanti, heat n.1 molto difficile per lui. L’azzurro infatti era accoppiato all’argentino Leandro Osuna, al padrone di casa Hiroto Ohhara e soprattutto al n.2 del mondo Italo Ferreira, tra i grandi favoriti per il successo della medaglia d’oro.

Ebbene, è stato Ferreira a regalare spettacolo con evoluzioni di primissimo livello, premiate dallo score di 13.87 a precedere Ohhara (11.40). Per Leo un terzo posto che, per quanto detto, non ha il sapore dell’eliminazione. Il 9.43 gli consentirà comunque di giocarsi le chance di accesso al terzo turno nel secondo round, dal valore di ripescaggio, che andrà in scena alle 6.40 italiane di oggi.

Foto: LaPresse