La pattuglia azzurra per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 si allarga ulteriormente. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità che Leonardo Fioravanti rappresenterà l’Italia (tra le altre cose sarà l’unico atleta della categoria) nel surf. Un traguardo che lo stesso atleta ventitreenne nativo di Roma ha condiviso tramite i suoi profili social.

Per il nostro portacolori (che non si era qualificato alla kermesse con i Cinque Cerchi), l’approdo alla gara è arrivato per colpa del forfeit di Jordy Smith. Leonardo Fioravanti, essendo prima riserva, ha quindi potuto agguantare il pass olimpico proprio all’ultimo secondo anche se, come spiega lo stesso surfista azzurro, il dispiacere per quanto accaduto al collega sudafricano è notevole.

È un onore dirvi che parteciperò alle OLIMPIADI DI TOKYO!!! Uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Quando nel 2016 hanno confermato che il surf sarebbe diventato uno sport olimpico subito ho capito che avrei avuto una nazione sulle spalle per portare il surf italiano alle Olimpiadi. Due settimane fa, quando non mi sono qualificato è stato molto difficile per me accettarlo. Però un po’ di speranza essendo la prima riserva ci stava. Mi dispiace veramente per Jordy Smith, non si augura mai un infortunio a nessuno, mi è stata data questa occasione e ne sono molto grato. Adesso bisogna crederci perché tutto è possibile. Grazie a tutti voi che mi avete tifato da anni e anni. Un momento veramente speciale per me e per tutti gli italiani appassionati di questo sport.



Foto: MEO Rip Curl Pro Portugal 2017