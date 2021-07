Surf: Frederico Morais positivo al Covid-19 e fuori dalle Olimpiadi. Angelo Bonomelli prima riserva, pronto a prenderne il posto

Potrebbe esserci un ulteriore rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tutto a causa della positività al Covid-19 del portoghese Frederico Morais, che è così costretto a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi. Classe ’92, Morais era l’unico rappresentante del suo Paese in gara nella competizione maschile.

Come prima riserva dai World Surfing Games 2019, infatti, c’è Angelo Bonomelli, che porterebbe così a due il numero dei surfisti italiani in gara in Giappone, visto che è già presente Leonardo Fioravanti. Attualmente il diretto interessato si trova in Costa Rica: i tempi tecnici per Tokyo potrebbero ancora esserci. Deve arrivare a Tokyo in tempo per le ore 7:00 locali (la mezzanotte italiana) di domenica 25 al fine di poter gareggiare.

Questo il messaggio di Morais: “Questo è forse il più triste video che abbia mai dovuto postare. Nel 2019 mi sono qualificato per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate a causa del Covid-19. E ora, a causa del virus, non potrò competere e nemmeno rappresentare il mio Paese. Per fortuna la mia vita è sempre stata piena di ostacoli che ho superato uno per uno, e questo non sarà diverso. Sarò pronto per Parigi 2024! Buona fortuna al mio Portogallo, sarò con te con il pensiero!”

Fatto salvo l’utilizzo di giorni tenuti come riserva, le competizioni del surf alle Olimpiadi di Tokyo dureranno quattro giorni, e precisamente da domenica 25 a mercoledì 28, con la programmata assegnazione delle medaglie.

Foto: LaPresse