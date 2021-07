Softball, Europei 2021: inizia il round robin finale, vincono Spagna e Repubblica Ceca

Gli Europei di softball 2021 procedono spediti, e nella giornata odierna hanno visto concludersi la seconda fase, ma anche iniziare il round robin finale, dal quale usciranno le due finaliste, con l’Italia che spera più che mai nel passaggio del turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

SECONDA FASE

GRUPPO E: terzo successo consecutivo per l’Italia, ancora imbattuta nel torneo, che ha sconfitto in appena quattro inning la Germania per 10-0, mentre la Spagna ha superato di misura 1-0 la Repubblica Ceca. Dietro le azzurre sono tutte a una vittoria e due sconfitte, ma a rimanere a casa saranno le tedesche.

GRUPPO F: terzo acuto per l’Olanda, che ha avuto la meglio per 12-2 sulla Russia, guidando la classifica davanti ad Israele e Francia, con i primi che nello scontro diretto si sono imposti per un netto 7-0 nel primo incontro della mattinata.

ROUND ROBIN FINALE

GRUPPO X: tutto facile per la Spagna, capace di imporsi 8-1 sulla Francia in sei inning, conquistando una vittoria preziosissima per la classifica, mentre la Repubblica Ceca si è confermata come la vera rivelazione del torneo, superando 3-1 Israele.

Foto: FIBS